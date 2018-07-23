Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке в Подмосковье

Серпухов, 23 июля. Тело пропавшей в воскресенье в Подмосковье девочки нашли около железной дороги. Об этом рассказали в областном ГСУ СКР.

Отмечается, что труп ребенка в понедельник нашли в городе Серпухов Московской области. Тело девочки оказалось в сумке около железнодорожных путей. Пятилетняя девочка пропала 22 июля с детской площадки возле своего дома.

Возбуждено уголовное дело. Как пишет «Подмосковье сегодня», полиция выясняет детали преступления.

Ранее пропавшего в Брянской области четырехлетнего ребенка нашли мертвым в воскресенье, 27 мая. Четырехлетний мальчик пропал в селе Стечна вечером 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов, местные жители и добровольцы группы «Лиза Алерт» занимались поиском ребенка.