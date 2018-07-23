Назван арендатор старинной усадьбы на Кремлевской набережной в Москве

Москва, 23 июля. Арендатор усадьбы на Кремлевской набережной определился по итогам торгов. Арендатору предоставят льготную ставку аренды в 1 рубль за 1 квадратный метр в год после того, как он восстановит исторический объект. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

По данным департамента, арендатором здания стала компания ООО «Стар Компани Солнцево». Компания получила усадьбу XVIII-начала XX века на Кремлевской набережной, дом 1/9, строение 10 по итогам торгов. Усадьба передана в аренду на 49 лет по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Начальная ставка аукциона составляла 7,47 млн рублей в год, однако в ходе торгов цена поднялась до 45,5 млн рублей в год. Участие в торгах приняли девять компаний.

«Победитель торгов сможет перейти на льготную ставку аренды в 1 рубль за 1 квадратный метр в год после того, как проведет все необходимые работы по восстановлению, ремонту и приспособлению усадьбы к использованию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Данная программа направлена на сохранение объектов культурного наследия. За шесть лет существования программы реализовано 29 объектов культурного наследия, из них 12 переведены на льготную ставку.