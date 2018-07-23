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Очевидцы сняли на видео пытавшуюся сбить полицейского женщину в Подмосковье
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    Очевидцы сняли на видео пытавшуюся сбить полицейского женщину в Подмосковье

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    Очевидцы сняли на видео пытавшуюся сбить полицейского женщину в Подмосковье

    Москва, 23 июля. Женщина несколько раз пыталась наехать на автомобиле Volkswagen на полицейского в городе Видное Московской области. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили очевидцы.

    Как рассказали очевидцы, инцидент произошел накануне днем в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Женщина за рулем иномарки несколько раз пыталась наехать на полицейского.

    Как уточнили ФАН, агрессивно настроенная женщина сначала набросилась на жильцов дома, находящихся во дворе. При попытке задержания она пыталась наехать на машине на сотрудника полиции.

    Ранее автоледи на Porsche насмерть сбила женщину в Москве. Инцидент произошел на северо-западе столицы около 10.00. Спортивный автомобиль двигался по улице Маршала Катукова и сбил женщину, которая в результате столкновения с автомобилем получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте.

    Автор: Алия Садыкова
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