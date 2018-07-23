Благоустройство парка «Митино» завершилось в Москве

Москва, 23 июля. Завершилось комплексное благоустройство ландшафтного парка «Митино» на северо-западе Москвы. На территории парка появился музей археологии. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным пресс-службы, основные работы в парке «Митино» уже завершены. Москвичи могут комфортно проводить время, отдыхать и заниматься спортом на обновленной территории парка.

В рамках благоустройства в парке установили семь спортивных и четыре детские площадки, скейт-парк, площадку для пляжного волейбола и теннисный корт. Для удобства горожан в парке появилась всесезонная площадка с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.

«На главной площади парка подготовлена территория для обустройства катка с искусственным льдом площадью 4000 кв. м, который в весенне-летний период планируется использовать в качестве фестивальной площадки», — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в парке появился музей археологии. Посетители парка могут узнать о жизни древних поселений, посмотреть на курганы и городища ХII века и увидеть древние предметы быта.