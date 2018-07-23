Жилой дом на западе Москвы готов к заселению по реновации

Москва, 23 июля. Жилой дом на западе Москвы передан под заселение по программе реновации. Он стал уже 12 в рамках реализации программы. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Жилой дом по адресу: проспект Вернадского, 58 готов принимать новоселов. В новостройку переедут жильцы домов 49 и 51 по улице Удальцова. Новоселье отметят жители 160 квартир», — рассказал глава департамента Сергей Левкин.

По словам Левкина, выдача смотровых ордеров в специальном центре информирования началась 21 июля. Новый дом разделен на четыре секции переменной этажности. Внутренняя отделка квартир выполнена в полном соответствии с утвержденными ранее требованиями. Кроме того, здание приспособлено для маломобильных граждан, а территория вокруг жилого дома благоустроена.

С начала 2018 года по программе реновации переселили жителей 15 старых домов в 12 новостроек.