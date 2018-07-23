Меню
Экономика
В Москве выросли продажи автомобилей премиум-класса
Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
Следующая новость
Загрузка...

    В Москве выросли продажи автомобилей премиум-класса

    33

    В Москве выросли продажи автомобилей премиум-класса

    Москва, 23 июля. За пять месяцев 2018 года в Москве выросли продажи новых автомобилей премиум-класса. Об этом говорят данные аналитического агентства «Автостат».

    Отмечается, что с января по май в российской столице было куплено 19,5 тысячи машин марок Mercedes, BMW и Audi. Это больше на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Вечерняя Москва», кроме этих трех брендов, россияне также предпочитали Infiniti, Mini, Jaguar, а также Lexus, Volvo, Land Rover, Porsche.

    Как писала «Газета.ru», российский авторынок продолжает демонстрировать оптимистичные показатели роста. Продажи новых машин в мае по сравнению с прошлым годом увеличились на 18%, а общий объем рынка с начала года подрос на 20%. 

    В Москве выросли продажи автомобилей премиум-класса

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.