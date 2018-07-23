В Москве выросли продажи автомобилей премиум-класса

Москва, 23 июля. За пять месяцев 2018 года в Москве выросли продажи новых автомобилей премиум-класса. Об этом говорят данные аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что с января по май в российской столице было куплено 19,5 тысячи машин марок Mercedes, BMW и Audi. Это больше на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Вечерняя Москва», кроме этих трех брендов, россияне также предпочитали Infiniti, Mini, Jaguar, а также Lexus, Volvo, Land Rover, Porsche.

Как писала «Газета.ru», российский авторынок продолжает демонстрировать оптимистичные показатели роста. Продажи новых машин в мае по сравнению с прошлым годом увеличились на 18%, а общий объем рынка с начала года подрос на 20%.