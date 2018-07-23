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Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в Москве
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В МВД опровергли информацию о захвате заложников в Москве
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    Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в Москве

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    Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в Москве

    Москва, 23 июля. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о захвате заложников в Москве.

    В полицию поступило сообщение, что в жилом доме на юге Москвы мужчины удерживают детей.

    «Полиция выехала по адресу: Симоновский вал, дом 26/4, после появившейся информации о том, что двое мужчин захватили в заложники детей», — сообщил ТАСС источник.

    В настоящее время на месте находится сотрудники оперативных служб.

    В начале июля в Москве мужчина взял в заложники сотрудницу супермаркета «Дикси». Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позднее стало известно, что нападавший был пьян. По решению суда он был арестован на два месяца.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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