Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в Москве

Москва, 23 июля. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о захвате заложников в Москве.

В полицию поступило сообщение, что в жилом доме на юге Москвы мужчины удерживают детей.

«Полиция выехала по адресу: Симоновский вал, дом 26/4, после появившейся информации о том, что двое мужчин захватили в заложники детей», — сообщил ТАСС источник.

В настоящее время на месте находится сотрудники оперативных служб.

В начале июля в Москве мужчина взял в заложники сотрудницу супермаркета «Дикси». Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позднее стало известно, что нападавший был пьян. По решению суда он был арестован на два месяца.

