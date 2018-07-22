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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
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    МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

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    МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

    Москва, 22 июля. ГУ МЧС РФ по Москве предупредило о неблагоприятных погодных условиях в столице, которые настигнут город в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По информации Росгидромет, в Москве ожидается дождь и гроза в ближайшие часы, и такая погода сохранится до девяти часов вечера 22 июля. Кроме того, ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду.

    МЧС напомнило, что при грозе нельзя находиться у водоемов и рыбачить. Кроме того, гроза может спровоцировать ДТП, поэтому водителям лучше переждать непогоду. При сильном ветре, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

    Автор: Дарья Смолина
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