МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Москва, 22 июля. ГУ МЧС РФ по Москве предупредило о неблагоприятных погодных условиях в столице, которые настигнут город в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Росгидромет, в Москве ожидается дождь и гроза в ближайшие часы, и такая погода сохранится до девяти часов вечера 22 июля. Кроме того, ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду.

МЧС напомнило, что при грозе нельзя находиться у водоемов и рыбачить. Кроме того, гроза может спровоцировать ДТП, поэтому водителям лучше переждать непогоду. При сильном ветре, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.