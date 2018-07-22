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Знаменитые боксеры возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве
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    Знаменитые боксеры возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве

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    Знаменитые боксеры возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве

    Москва, 22 июля. Главы российских и мировых боксерских организаций и знаменитые спортсмены возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в российской столице в рамках празднования Международного дня бокса.

    В торжественной церемонии в центре Москвы приняли участие руководители Федерации бокса России, глава Международной боксерской федерации Дэрил Пиплс, а также двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко и другие спортсмены, передает РИА Новости.

    На улицах российской столицы проходят спортивно-развлекательные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса и Дню российского бокса, которые празднуются в один день, 22 июля, с 2017 года.

    Напомним, в начале дня президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Дня российского бокса и отметил развитие спорта в стране. По его словам, массовые спортивные мероприятия стали хорошей традицией и той инициативой, что объединяет людей по всей России.

    Автор: Екатерина Кухарева
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