Дом культуры в поселке Киевский новой Москвы откроют до конца 2018 года
Москва, 22 июля. Дом культуры в поселке Киевский в ТиНАО откроется до конца текущего. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Строительство Дома культуры началось еще девять лет назад, в 2009 году, однако были проблемы с финансированием, поэтому работы затянулись.
«После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа», — подчеркнул Собянин.
До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег. После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 22, 2018
Ранее сообщалось о том, что новая школа появится в поселении Московский в ТиНАО.