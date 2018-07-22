Меню
Общество
Дом культуры в поселке Киевский новой Москвы откроют до конца 2018 года‍
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Дом культуры в поселке Киевский новой Москвы откроют до конца 2018 года‍

    53

    Дом культуры в поселке Киевский новой Москвы откроют до конца 2018 года‍

    Москва, 22 июля. Дом культуры в поселке Киевский в ТиНАО откроется до конца текущего. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство Дома культуры началось еще девять лет назад, в 2009 году, однако были проблемы с финансированием, поэтому работы затянулись.

    «После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа», — подчеркнул Собянин.

    Ранее сообщалось о том, что новая школа появится в поселении Московский в ТиНАО. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.