Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Москва, 22 июля. Жителей и гостей столицы России предупредили о том, что на смену тропическим дождям придет по-настоящему жаркое лето. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Москве в настоящее время удивляет не только горожан, но и синоптиков. Ночи в городе по-настоящему южные, а в дневное время суток температура воздуха прогревается до плюс 26 градусов.

«…по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения», — сказал Вильфанд.

Синоптики обещают, что в среду, 25 июля, на небе наконец-таки появится солнце, а дожди начнут отступать. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.