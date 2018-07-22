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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара
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    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

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    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

    Москва, 22 июля. Жителей и гостей столицы России предупредили о том, что на смену тропическим дождям придет по-настоящему жаркое лето. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Погода в Москве в настоящее время удивляет не только горожан, но и синоптиков. Ночи в городе по-настоящему южные, а в дневное время суток температура воздуха прогревается до плюс 26 градусов.

    «…по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения», — сказал Вильфанд.

    Синоптики обещают, что в среду, 25 июля, на небе наконец-таки появится солнце, а дожди начнут отступать. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.

    «Одним словом, будет лето в самом жарком варианте, тридцать градусов — это очень жарко для Москвы», — рассказал Роман Вильфанд.

    Автор: Алексей Громов
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