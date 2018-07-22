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Школа с лингвистической лабораторией появится в новой Москве
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    Школа с лингвистической лабораторией появится в новой Москве

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    Школа с лингвистической лабораторией появится в новой Москве

    Москва, 22 июля. Новая школа появится в поселении Московский в ТиНАО. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

    Планируется, что среднее образовательное учреждение вместит 775 учащихся, в здании будут расположены «студии кино, фото, пения и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества».

    Напомним, соревнования в рамках турнира на Кубок мэра по киберспорту пройдут в середине августа. Соответствующую информацию передал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Автор: Алексей Громов
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