Сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва-2018» завершается 22 июля

Москва, 22 июля. Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в шестом фотоконкурсе «Планета Москва». Об этом рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до воскресенья, 22 июля, по адресу dgp.mos@yandex.ru. Оценивать присланные работы будет профессиональное жюри, пишет «Вечерняя Москва». Важное условие — все фотоработы должны быть сделаны после 1 августа прошедшего года.

В текущем году заявлены следующие номинации: «Пейзаж», «Архитектура», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Акцент на одном здании, интерьере, либо экстерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства», «Акцент на людях», «Отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек», «Динамика мегаполиса».

Напомним, соревнования в рамках турнира на Кубок мэра по киберспорту пройдут в середине августа. Соответствующую информацию передал мэр Москвы Сергей Собянин.