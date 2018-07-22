Меню
Общество
Сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва-2018» завершается 22 июля
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва-2018» завершается 22 июля

    151

    Сбор заявок на участие в фотоконкурсе «Планета Москва-2018» завершается 22 июля

    Москва, 22 июля. Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в шестом фотоконкурсе «Планета Москва». Об этом рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются до воскресенья, 22 июля, по адресу dgp.mos@yandex.ru. Оценивать присланные работы будет профессиональное жюри, пишет «Вечерняя Москва». Важное условие — все фотоработы должны быть сделаны после 1 августа прошедшего года.

    В текущем году заявлены следующие номинации: «Пейзаж», «Архитектура», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Акцент на одном здании, интерьере, либо экстерьере, элементах фасадов и внутреннего убранства», «Акцент на людях», «Отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек», «Динамика мегаполиса».

    Напомним, соревнования в рамках турнира на Кубок мэра по киберспорту пройдут в середине августа. Соответствующую информацию передал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.