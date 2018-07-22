Конкурс «Прорыв года» организуют для московских предпринимателей

Москва, 22 июля. Представителям бизнес-сообщества планируют начать вручать премию «Прорыв года» в Москве. С соответствующим предложением выступила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

По ее мнению, предприниматели «накопили такой массив успешных кейсов, что из них пора составлять бизнес-азбуку». Следует демонстрировать обществу успехи и победы представителей бизнеса, пишет «АиФ – Москва», ссылаясь на слова Касперской.

Она считает, что таким подспорьем мог бы стать конкурс «Прорыв года», результаты которого, безусловно, демонстрировали бы тот факт, что в столице созданы комфортные условия для открытия своего дела. Также она подчеркнула, что стоит включат в число экспертов победителей прошлых лет.