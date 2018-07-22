Финал Кубка мэра по киберспорту пройдет в Москве в середине августа

Москва, 22 июля. Соревнования в рамках турнира на Кубок мэра по киберспорту пройдут в середине августа. Соответствующую информацию передал мэр Москвы Сергей Собянин.

Состязания среди любителей, проведение которых запланировано на 12 августа, организованы по следующим дисциплинам: Dota 2, Fortnite, League of Legends и FIFA 2018.

«В прошлом году представители киберспорта предложили провести в столице официальные соревнования. Я пообещал поддержать эту идею, и вот скоро стартует первый Кубок мэра по киберспорту среди любителей», — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Так, в турнире примут участие более тысячи человек. В свою очередь, призовой фонд составляет порядка двух с половиной миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что спортсмены из 12 стран мира покорили Останкинскую башню в столице России в рамках международного соревнования — высотного забега.