В Москве 28 спортсменов покорили Останкинскую башню

Москва, 22 июля. Спортсмены из 12 стран мира покорили Останкинскую башню в столице России в рамках международного соревнования — высотного забега.

Протяженность узкой винтовой лестницы Останкинской башни составляет порядка 337 метров. В субботу, 21 июля, 28 спортсменов преодолели 1704 ступени. Лучший результат показал атлет из Германии, который преодолел всю лестницу башни за девять минут и 51 секунду.

Как отмечает «Пятый канал», подъем и спуск по лестнице у обычного человека занимает более двух с половиной часов.

Победители забега получат право принять участие в соревнованиях по бегу на трамплин Red Bull 400 в Сочи 13 октября, пишет «Вечерняя Москва».