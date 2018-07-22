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В Москве 28 спортсменов покорили Останкинскую башню
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    В Москве 28 спортсменов покорили Останкинскую башню

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    В Москве 28 спортсменов покорили Останкинскую башню

    Москва, 22 июля. Спортсмены из 12 стран мира покорили Останкинскую башню в столице России в рамках международного соревнования — высотного забега. 

    Протяженность узкой винтовой лестницы Останкинской башни составляет порядка 337 метров. В субботу, 21 июля, 28 спортсменов преодолели 1704 ступени. Лучший результат показал атлет из Германии, который преодолел всю лестницу башни за девять минут и 51 секунду.

    Как отмечает «Пятый канал», подъем и спуск по лестнице у обычного человека занимает более двух с половиной часов.

    Победители забега получат право принять участие в соревнованиях по бегу на трамплин Red Bull 400 в Сочи 13 октября, пишет «Вечерняя Москва».

    Автор: Алексей Громов
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