Меню
Экономика
Ефимов рассказал о достижениях экономики Москвы
Украина
«Подработал» на 180 лет тюрьмы»: известный украинский музыкант отправлен за решетку в Греции
Следующая новость
Загрузка...

    Ефимов рассказал о достижениях экономики Москвы

    307

    Ефимов рассказал о достижениях экономики Москвы

    Москва, 22 июля. Частные инвестиции в экономику столицы России составили порядка двух триллионов рублей. Об этом рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов на московском урбанистическом форуме.

    На данный момент город обладает достаточно стабильным бюджетом и имеет возможность реализовывать новые проекты. По словам Ефимова, изменение подходов ко взаимодействию с представителями бизнеса помогли скорректировать бюджетную и налоговую политику.

    «Непростые меры позволили нам дать новый импульс развитию города», — цитирует ИА REGNUM слова Ефимова, представленные пресс-службой ведомства.

    Также глава столичного департамента рассказал о том, что 30% предприятий Москвы являются экспортерами. По его мнению, у столицы есть все шансы стать городом будущего с высокотехнологичной экономикой, который будет выигрывать в борьбе за таланты и туристов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.