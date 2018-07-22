Ефимов рассказал о достижениях экономики Москвы

Москва, 22 июля. Частные инвестиции в экономику столицы России составили порядка двух триллионов рублей. Об этом рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов на московском урбанистическом форуме.

На данный момент город обладает достаточно стабильным бюджетом и имеет возможность реализовывать новые проекты. По словам Ефимова, изменение подходов ко взаимодействию с представителями бизнеса помогли скорректировать бюджетную и налоговую политику.

«Непростые меры позволили нам дать новый импульс развитию города», — цитирует ИА REGNUM слова Ефимова, представленные пресс-службой ведомства.

Также глава столичного департамента рассказал о том, что 30% предприятий Москвы являются экспортерами. По его мнению, у столицы есть все шансы стать городом будущего с высокотехнологичной экономикой, который будет выигрывать в борьбе за таланты и туристов.