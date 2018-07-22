Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 22 июля

Москва, 22 июля. До 24 градусов вышел ноля, а также небольшой дождь и гроза ожидают жителей и гостей российской столицы в воскресенье. Об этом сегодня сообщается на сайте Гидрометцентра.

В воскресенье, 22 июля, после обеда в столице ожидается облачная погода, временами возможен дождь, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха прогреется до 22–24 градусов выше ноля, в Подмосковье — до 21-26 градусов.

По словам синоптиков, порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник, 23 июля, в Москве сохранится облачная погода, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, температура опустится до 18 градусов выше нуля.