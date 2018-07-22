Меню
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 22 июля
Общество
Жители Москвы смогут совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам России
Следующая новость
Загрузка...

    Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 22 июля

    104

    Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 22 июля

    Москва, 22 июля. До 24 градусов вышел ноля, а также небольшой дождь и гроза ожидают жителей и гостей российской столицы в воскресенье. Об этом сегодня сообщается на сайте Гидрометцентра.

    В воскресенье, 22 июля, после обеда в столице ожидается облачная погода, временами возможен дождь, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха прогреется до 22–24 градусов выше ноля, в Подмосковье — до 21-26 градусов.

    По словам синоптиков, порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

    По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник, 23 июля, в Москве сохранится облачная погода, порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, температура опустится до 18 градусов выше нуля. 

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.