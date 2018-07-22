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Более 40 тысяч младенцев получили подарочные наборы в Москве
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    Более 40 тысяч младенцев получили подарочные наборы в Москве

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    Более 40 тысяч младенцев получили подарочные наборы в Москве

    Москва, 22 июля. В Москве более 40 тысячам новорожденных подарили наборы с необходимыми принадлежностями. Об этом со ссылкой на запись мэра столицы Сергея Собянина в соцсети «Вконтакте» сообщает телеканал «360».

    В наборы входят 44 предмета, которые необходимы новорожденному ребенку, в том числе комбинезон, пеленка, одеяло, ползунки, распашонка, подгузники и другие предметы.

     «За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тысяч новорожденных. В приданом для малыша — 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности», — цитирует сообщение издание.

    Подарки младенцам выдают в рамках программы «Подарок новорожденному», которую в тестовом режиме реализуют в Москве, Вологодской и Тульской областях, ЯНАО и Башкортостане. В Москве подарки новорожденным выдают с января 2018 года в том случае, если хотя бы один из родителей прописан в Москве.

    Автор: Виктор Мальцев
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