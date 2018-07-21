Меню
Общество
Станцию московского метро «Нижняя Масловка» могут открыть в 2019 году
Политика
Путин и Макрон уделили особое внимание Сирии в ходе телефонных переговоров
Следующая новость
Загрузка...

    Станцию московского метро «Нижняя Масловка» могут открыть в 2019 году

    176

    Станцию московского метро «Нижняя Масловка» могут открыть в 2019 году

    Москва, 21 июля. Станцию московского метро «Нижняя Масловка» планируют открыть в начале следующего года. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

    «Станция «Нижняя Масловка» соединит БКЛ Московского метрополитена с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово», — подчеркнул Собянин.

    Отметим, станция метро «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии будет иметь два вестибюля с выходами, кроме этого, у нее будет пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

    Напомним, названия станций метрополитена в Москве на английском языке сохранят после ЧМ-2018. Соответствующую информацию озвучил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.