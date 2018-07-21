Станцию московского метро «Нижняя Масловка» могут открыть в 2019 году

Москва, 21 июля. Станцию московского метро «Нижняя Масловка» планируют открыть в начале следующего года. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«Станция «Нижняя Масловка» соединит БКЛ Московского метрополитена с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово», — подчеркнул Собянин.

Отметим, станция метро «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии будет иметь два вестибюля с выходами, кроме этого, у нее будет пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Напомним, названия станций метрополитена в Москве на английском языке сохранят после ЧМ-2018. Соответствующую информацию озвучил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.