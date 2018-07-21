Движение по центральным улицам Москвы ограничат до конца осени

Санкт-Петербург, 21 июля. Жителей и гостей столицы России предупреждают о том, что изменилась схема движения транспорта до конца осени. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Как передает MOS.news, движение транспорта будет запрещено по улице Трехгорный Вал, улице Заморенова, улице Красная Пресня на пересечении с улицей Пресненский Вал, улице Пресненский Вал, на улице Красная Пресня. Ограничение будет действовать до 25 августа.

Также в период с 31 июля по 13 августа нельзя будет проехать по улице Сущевский Вал в районе дома 3/5. Кроме этого, с 00.01 20 июля до 16.00 21 июля, а также с 01.00 до 05.00 22 июля закрыты для проезда Биржевая площадь и Ильинка.

С 20 сентября по 30 ноября для движение перекроют одну полосу на участке улицы Красная Пресня и Большого Трехгорного переулка. А до 25 октября будет ограничено движение транспорта в Столярном переулке от дома №4/29 до дома №3/13, на улице Пресненский Вал от дома №5 до дома №6, строения 1 и около дома №4/29.