Новые остановки появятся на двух маршрутах в Москве

Москва, 21 июля. Пассажирам наземного транспорта Москвы напоминают о том, что новые остановки появятся на маршрутах автобусов №№704 и 461 с 23 июля.

Как передает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект», остановка автобуса №704 будет осуществляться возле торгового центра «Каширская плаза», в свою очередь, маршрут №461 будет продлен до станции МЦК «Балтийская», где, соответственно, и будет останавливаться автобус.

«Эти изменения вводятся по желанию пассажиров. Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики», — рассказал директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

Ранее сообщалось о том, что букинистический фестиваль начал свою работу в Москве в пятницу, 20 июля, на Новом Арбате. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.