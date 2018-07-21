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Новые остановки появятся на двух маршрутах в Москве
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    Новые остановки появятся на двух маршрутах в Москве

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    Новые остановки появятся на двух маршрутах в Москве

    Москва, 21 июля. Пассажирам наземного транспорта Москвы напоминают о том, что новые остановки появятся на маршрутах автобусов №№704 и 461 с 23 июля.

    Как передает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект», остановка автобуса №704 будет осуществляться возле торгового центра «Каширская плаза», в свою очередь, маршрут №461 будет продлен до станции МЦК «Балтийская», где, соответственно, и будет останавливаться автобус.

     «Эти изменения вводятся по желанию пассажиров. Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики», — рассказал директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

    Ранее сообщалось о том, что букинистический фестиваль начал свою работу в Москве в пятницу, 20 июля, на Новом Арбате. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

    Автор: Алексей Громов
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