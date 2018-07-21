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Общество
Собянин рассказал о легендарном фонтане «Золотой колос» на ВДНХ
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    Собянин рассказал о легендарном фонтане «Золотой колос» на ВДНХ

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    Собянин рассказал о легендарном фонтане «Золотой колос» на ВДНХ

    Москва, 21 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отреставрированном фонтане «Золотой колос». Соответствующее сообщение он оставил в своем микроблоке в Twitter.

    Он отметил, что фонтан опять стал украшением выставочного комплекса после достаточно длительного перерыва. Реставрация «Золотого колоса» заняла порядка шести месяцев.

    Ранее сообщалось о том, что международный фестиваль искусств «Вдохновение» стартовал в Москве. О нем рассказали худрук проекта, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте и арт-директор «Вдохновения» и заместитель худрука Театра наций Роман Должанский.

    Автор: Алексей Громов
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