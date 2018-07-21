Собянин рассказал о легендарном фонтане «Золотой колос» на ВДНХ

Москва, 21 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отреставрированном фонтане «Золотой колос». Соответствующее сообщение он оставил в своем микроблоке в Twitter.

Он отметил, что фонтан опять стал украшением выставочного комплекса после достаточно длительного перерыва. Реставрация «Золотого колоса» заняла порядка шести месяцев.

Молодое поколение никогда не видело это фантастическое зрелище: как бьет вода из "Золотого колоса". После тридцатилетнего перерыва легендарный фонтан вновь украшает запрудную зону #ВДНХ. https://t.co/gkNZgJlva6 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 21, 2018

Ранее сообщалось о том, что международный фестиваль искусств «Вдохновение» стартовал в Москве. О нем рассказали худрук проекта, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте и арт-директор «Вдохновения» и заместитель худрука Театра наций Роман Должанский.