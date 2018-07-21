Международный фестиваль искусств открылся на ВДНХ в Москве

Москва, 21 июля. Международный фестиваль искусств «Вдохновение» стартовал в Москве. О нем рассказали худрук проекта, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте и арт-директор «Вдохновения» и заместитель худрука Театра наций Роман Должанский.

Фестиваль стартовал в пятницу, 20 июля, на ВДНХ. Он продлится до 5 августа. Гости «Вдохновения» смогут увидеть постановки, где нет знаменитых артистов, но есть прекрасная актерская игра.

«Здесь некий другой театр. Это интеллектуальный театр, документальный театр. Будет интеллектуальный уличный театр, будет демократический уличный театр», — цитирует телеканал RT Должанского.

Ранее сообщалось о том, что букинистический фестиваль начал свою работу в Москве в пятницу, 20 июля, на Новом Арбате. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.