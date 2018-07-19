Москвичи выбрали лучшее гастрономическое заведение столицы

Москва, 19 июля. Жители российской столицы признали Центральный рынок на Рождественском бульваре лучшим гастрономическим заведением города, получившим премию Moscow Urban Forum Community Awards — 2018.

Все желающие могли принять участие в независимом голосовании на официальном сайте мэра Москвы. Подведение итогов премии прошло на полях престижного Moscow Urban Forum.

Управляющий директор Центрального рынка Евгений Моргачев отметил, что обойти такие уважаемые проекты, как Food Store, «Гастроферма» и Eataly удалось благодаря комплексному подходу к развитию заведения. В числе прочих преимуществ руководитель рынка отметил широкий ассортимент кухонь со всего мира, ресторанный сервис и демократичные цены совместно с дружественной обстановкой под живую музыку.

«Хочу поблагодарить организаторов премии и наших посетителей. Центральный рынок всегда открыт для вас!» — сказал Моргачев.

В ежегодной престижной городской премии могут принять участие те проекты, которые внесли существенный вклад в жизнь столицы и позиционируют Москву на международном рынке, передает телеканал «360».

Ранее стало известно, что российская столица вошла в пятерку самых освещенных городов мира. Список населенных пунктов с развитым уличным освещением пополнили также Лондон, Париж, Токио и Нью-Йорк.