Более 20 тысяч болельщиков посетили бесплатные экскурсии в Москве во время ЧМ-2018

Москва, 18 июля. Более 20 тысяч иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу посетило бесплатные экскурсии по центру столицы России. Соответствующие данные публикует «Официальный сайт Мэра Москвы».

Организатором бесплатных прогулок для туристов выступил Департамент спорта и туризма в рамках акции «Москва — столица мирового футбола». Так, в период с 14 июня по 15 июля гости города смогли познакомиться с самыми известными достопримечательностями, узнать историю столицы страны.

Экскурсии на восьми языках проходили по шести маршрутам. Чаще всего такие прогулки посещали туристы из России, а также гости из Германии, Англии, Мексики и Китая, Бразилии и Аргентины.

«За время акции «Москва — столица мирового футбола» мы провели более 600 экскурсий. Наша инициатива нашла отклик у москвичей и гостей столицы: мы до сих пор получаем огромное количество благодарностей», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Ранее сообщалось о том, что более 23 тысяч человек по паспортам болельщиков посетило музеи Москвы во время чемпионата мира по футболу.