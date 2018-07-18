Около 115 тысяч человек присоединились к программе «Московское долголетие»

Москва, 18 июля. Порядка 115 тысяч пенсионеров присоединились к социальной программе под названием «Московское долголетие» с марта 2018 года. Об этом рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян в рамках Московского урбанистического форума.

Проект мэра Москвы Сергея Собянина для горожан старшего возраста начал работать с 1 марта текущего года, на сегодняшний день к нему присоединились около 115 тысяч тысяч человек, пишет РИАМО.

«Программа включает в себя физическую подготовку, образование, прикладное искусство, танцы, пение, рисование, скандинавскую ходьбу, компьютерную грамотность», — рассказал Петросян.

Также он подчеркнул, что буквально каждую неделю проект встречает новых участников.

Отметим, для того, чтобы записаться в понравившуюся секцию в рамках данного проекта необходимо обратиться в центр социального обслуживания. Также можно найти специалиста во время открытых уроков, которые достаточно часто проводят в парках. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.