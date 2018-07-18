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Общество
Около 115 тысяч человек присоединились к программе «Московское долголетие»
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    Около 115 тысяч человек присоединились к программе «Московское долголетие»

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    Около 115 тысяч человек присоединились к программе «Московское долголетие»

    Москва, 18 июля. Порядка 115 тысяч пенсионеров присоединились к социальной программе под названием «Московское долголетие» с марта 2018 года. Об этом рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян в рамках Московского урбанистического форума.

    Проект мэра Москвы Сергея Собянина для горожан старшего возраста начал работать с 1 марта текущего года, на сегодняшний день к нему присоединились около 115 тысяч тысяч человек, пишет РИАМО.

    «Программа включает в себя физическую подготовку, образование, прикладное искусство, танцы, пение, рисование, скандинавскую ходьбу, компьютерную грамотность», — рассказал Петросян.

    Также он подчеркнул, что буквально каждую неделю проект встречает новых участников.

    Отметим, для того, чтобы записаться в понравившуюся секцию в рамках данного проекта необходимо обратиться в центр социального обслуживания. Также можно найти специалиста во время открытых уроков, которые достаточно часто проводят в парках. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

    Автор: Алексей Громов
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