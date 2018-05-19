В Подмосковье открыли 5 областных центров материнства и детства

Москва, 19 мая. В Московской области в 2017 году открыли пять областных центров материнства и детства, которые начали строить в 2014 году. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова сообщает телеканал «360».

По данным издания, два центра в Коломне и Наро-Фоминске строились в рамках софинансирования. На их строительство федеральный бюджет потратил только треть необходимой суммы.

Для помощи беременным, роженицам и новорожденным сформирована трехуровневая система. Аналогичная система действует в отношении онкобольных. Им оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь на всех этапах, от выявления заболевания до лечения и реабилитации.

Эта система позволила достичь в Подмосковье одного из наиболее низких показателей смертности от злокачественных новообразований в стране, отмечает телеканал.