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Первый сервис по прокату электросамокатов запущен в Москве
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    Первый сервис по прокату электросамокатов запущен в Москве

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    Первый сервис по прокату электросамокатов запущен в Москве

    Москва, 19 мая. В Москве появилась сеть проката электросамокатов — ее запустила крупнейшая столичная компания каршеринга «Делимобиль».

    Как сообщает «Телеканал 360», в Москве появилось 25 стоянок для нового транспорта в Тверском районе, Раменках, Ломоносовском районе, Черемушках, Гагаринском районе, Якиманке и Кунцево. В общей сложности — 1650 устройств.

    Самокаты складные, поэтому в случае необходимости их можно взять с собой в метро. Зарядки хватает на 25 километров, максимальная скорость — 20 километров в час. 

    Новый сервис оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщает «Вечерняя Москва», градоначальник признался, что до этого «ни разу не ездил на таком самокате».

    Чтобы взять в прокат электросамокат, нужно установить мобильное приложение «Делисамокат» из AppStore или Google Play. После регистрации необходимо выбрать и забронировать самокат, а затем уже активировать поездку. Вернуть его можно в любой точке проката. Стоимость аренды на один час стоит 100 рублей, на весь день — 480 рублей.

    Автор: Олеся Волкова
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