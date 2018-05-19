Первый сервис по прокату электросамокатов запущен в Москве

Москва, 19 мая. В Москве появилась сеть проката электросамокатов — ее запустила крупнейшая столичная компания каршеринга «Делимобиль».

Как сообщает «Телеканал 360», в Москве появилось 25 стоянок для нового транспорта в Тверском районе, Раменках, Ломоносовском районе, Черемушках, Гагаринском районе, Якиманке и Кунцево. В общей сложности — 1650 устройств.

Самокаты складные, поэтому в случае необходимости их можно взять с собой в метро. Зарядки хватает на 25 километров, максимальная скорость — 20 километров в час.

Новый сервис оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщает «Вечерняя Москва», градоначальник признался, что до этого «ни разу не ездил на таком самокате».

Чтобы взять в прокат электросамокат, нужно установить мобильное приложение «Делисамокат» из AppStore или Google Play. После регистрации необходимо выбрать и забронировать самокат, а затем уже активировать поездку. Вернуть его можно в любой точке проката. Стоимость аренды на один час стоит 100 рублей, на весь день — 480 рублей.