Пенсионерам Подмосковья выплатят 3,5 миллиарда рублей

Москва, 18 мая. В Подмосковье начались дополнительные выплаты пожилым гражданам. Почти 700 тысяч жителей области, которым исполнилось более 70 лет, получат по 5 тысяч рублей. Общий размер выплат составит 3,5 миллиарда рублей.

В конце мая 2018 года власти Московской области запустили единовременную выплату пенсионерам. Всем гражданам Подмосковья, которым исполнилось 70 и более лет, окажут финансовую помощь в размере 5 тысяч рублей. Выплаты будут сделаны в течение чуть больше месяца – до 1 июля.

Чтобы получить выплату, пенсионеру надо обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность. После этого гражданин получит деньги привычным для себя образом: либо на банковский счет, через который обычно получает социальные выплаты и пенсию, либо через почтовые отделения связи.

Тем, кому 70 лет исполнится в текущем году, стоит быть внимательнее. Чтобы получить выплату, им надо написать заявление на ее получение в МФЦ или на портале государственных услуг. Эти граждане получат дополнительную выплату в месяц своего рождения.

Инициатива провести единовременную выплату пенсионерам принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«После 70 лет ты более уязвим, у тебя меньше шансов иметь достаток. Поэтому мы нашли возможность в 2018 году впервые после долгого перерыва, или точнее после отсутствия такой практики, выплатить единовременно пять тысяч рублей всем, кому есть 70 лет и исполняется в 2018 году 70 лет», — сказал губернатор.

Дополнительная финансовая поддержка стала возможной благодаря росту экономики региона. За пять лет валовый региональный продукт Подмосковья вырос почти в полтора раза, область вошла в тройку лидеров по этому показателю.

В 2017 году прибавка в бюджет составила почти 45 миллиардов рублей. И часть этих средств решили направить на помощь пенсионерам. Общая сумма единоразовой выплаты в мае-июне 2018 года составит около 3,5 миллиардов рублей.

И это не единственная поддержка, которая ждет пенсионеров Московской области.

Им продлили льготы и преимущества на оплату услуг ЖКХ и на приобретение медикаментов (скидки на некоторые виды лекарств составляют 50% от стоимости, а некоторые можно получить бесплатно).

Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрена скидка 50% на взносы за капитальный ремонт жилого дома, а пожилые граждане старше 80 лет вообще от этого платежа освобождены.

К слову, минимальная пенсия в Подмосковье сейчас составляет 9527 рублей, это один из наиболее высоких показателей по стране. Социальную доплату к пенсии в регионе получают около 160 тысяч неработающих пенсионеров.