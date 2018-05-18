Суд отклонил иск Багдасарян, просившей вернуть ей водительские права

Москва, 18 мая. Дорогомиловский районный суд Москвы отклонил иск стритрейсерши Мары Багдасарян к отделу ГИБДД, который отказал ей в выдаче водительских прав.

Ранее сообщалось, что Багдасарян, которая пожизненно лишена водительских прав, заявила, что намерена добиться отмены данного решения через суд. У нее было изъято водительское удостоверение из-за эпилепсии, сообщает «Газета.ру».

«Решением Дорогомиловского районного суда Москвы от 18 мая исковые требования Багдасарян <…> оставлены без удовлетворения», — цитирует РИАМО собеседника.

Багдасарян считает, что отказ московского отдела госавтоинспекции в выдаче ей водительского удостоверения, является незаконным. Адвокат знаменитой стритрейсерши заявил, что Багдасарян должны были выдать права после того, как она предоставила в ведомство справки о состоянии здоровья, сообщает «ФедералПресс».