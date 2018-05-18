Меню
Общество
Ливни, гроза и град надвигаются на Москву
Происшествия
Маршрутка перевернулась после столкновения с троллейбусом в Мурманске
Следующая новость
Загрузка...

    Ливни, гроза и град надвигаются на Москву

    59

    Ливни, гроза и град надвигаются на Москву

    Москва, 18 мая. Специалисты центра погоды «Фобос» заявили, что в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков в пятницу, 18 мая.

    По прогнозам синоптиков в столице ожидается сильные ливни. Сообщается, что дождь ворвется в Москву во второй половине дня, при этом дожди будут крайне неравномерны: где-то ожидаются сильные ливни, а где-то небольшой дождь.

    «Сегодня в Центральную Россию нагрянет гряда «12-ти тысячников» — мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м, сопровождаемых ливнями и порывистым ветром, связанных с активным атмосферным фронтом», — цитирует агентство «Москва» сотрудника «Фобоса».

    По информации пресс-службы московского МЧС, ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах столицы ожидается гроза.

    Синоптики не исключают, что в столице могут прийти гроза и град. Как сообщает «Вечерняя Москва», 18 мая москвичей будет ждать температура, которая соответствует климату середины лета.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.