Ливни, гроза и град надвигаются на Москву

Москва, 18 мая. Специалисты центра погоды «Фобос» заявили, что в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков в пятницу, 18 мая.

По прогнозам синоптиков в столице ожидается сильные ливни. Сообщается, что дождь ворвется в Москву во второй половине дня, при этом дожди будут крайне неравномерны: где-то ожидаются сильные ливни, а где-то небольшой дождь.

«Сегодня в Центральную Россию нагрянет гряда «12-ти тысячников» — мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м, сопровождаемых ливнями и порывистым ветром, связанных с активным атмосферным фронтом», — цитирует агентство «Москва» сотрудника «Фобоса».

По информации пресс-службы московского МЧС, ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах столицы ожидается гроза.

Синоптики не исключают, что в столице могут прийти гроза и град. Как сообщает «Вечерняя Москва», 18 мая москвичей будет ждать температура, которая соответствует климату середины лета.