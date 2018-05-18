Во «Внуково» задержали пассажира рейса в Махачкалу, угрожавшего взорвать самолет

Москва, 18 мая. Пассажир рейса Москва — Махачкала угрожал взорвать самолет в столичном аэропорту «Внуково», сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел в аэропорту «Внуково». Пассажир направлялся из Москвы в Махачкалу. Его попутчики сразу отметили, что мужчина себя вел не совсем адекватно. Как только пассажиры заняли свои места на борту самолета, он начал вести себя агрессивно и угрожать экипажу, что взорвет самолет.

Сотрудники авиакомпании вызвали на место взрывотехников и кинологов. Мужчину вняли с рейса, передает «Комсомольская правда». На борту лайнера следов взрывчатки обнаружено не было.