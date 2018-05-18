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Во «Внуково» задержали пассажира рейса в Махачкалу, угрожавшего взорвать самолет
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    Во «Внуково» задержали пассажира рейса в Махачкалу, угрожавшего взорвать самолет

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    Во «Внуково» задержали пассажира рейса в Махачкалу, угрожавшего взорвать самолет

    Москва, 18 мая. Пассажир рейса Москва — Махачкала угрожал взорвать самолет в столичном аэропорту «Внуково», сообщили в экстренных службах города.

    Инцидент произошел в аэропорту «Внуково». Пассажир направлялся из Москвы в Махачкалу. Его попутчики сразу отметили, что мужчина себя вел не совсем адекватно. Как только пассажиры заняли свои места на борту самолета, он начал вести себя агрессивно и угрожать экипажу, что взорвет самолет.

    Сотрудники авиакомпании вызвали на место взрывотехников и кинологов. Мужчину вняли с рейса, передает «Комсомольская правда». На борту лайнера следов взрывчатки обнаружено не было.

    Во «Внуково» задержали пассажира рейса в Махачкалу, угрожавшего взорвать самолет

    Автор: Катерина Тимошенская
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