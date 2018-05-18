В Москве зафиксировали снижение аварийности на дорогах

Москва, 18 мая. Аварийность на дорогах Москвы с января по апрель снизилась на более чем три процента.

«У нас происходит постепенное снижение аварийности на дорогах Москвы», — сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, за четыре месяца 2018 года она снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За данный период времени в столице произошло более 2,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Ликсутов добавил, что число раненых при авариях уменьшилось на 2,3%, а погибших — на 8,1%, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, накануне Ликсутов заявил, что в столице на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы.