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В Москве зафиксировали снижение аварийности на дорогах
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    В Москве зафиксировали снижение аварийности на дорогах

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    В Москве зафиксировали снижение аварийности на дорогах

    Москва, 18 мая. Аварийность на дорогах Москвы с января по апрель снизилась на более чем три процента. 

    «У нас происходит постепенное снижение аварийности на дорогах Москвы», — сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

    По его словам, за четыре месяца 2018 года она снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За данный период времени в столице произошло более 2,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Ликсутов добавил, что число раненых при авариях уменьшилось на 2,3%, а погибших — на 8,1%, передает издание «Вечерняя Москва». 

    Напомним, накануне Ликсутов заявил, что в столице на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы.

    Автор: Тимур Румянцев
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