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Происшествия
План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся
Происшествия
План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся
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    План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся

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    План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся

    Москва, 18 мая. Столичная полиция разыскивает водителя внедорожника, насмерть сбившего женщину на северо-западе Москвы.

    Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД РФ, инцидент произошел вечером в четверг на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристская. Белый внедорожник сбил женщину и скрылся с места происшествия.

    Женщина скончалась от полученных ран на месте ЧП. В настоящее время в Москве введен план «Перехват».

    План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся

    Серьезное ДТП произошло ранее в Севастополе. Как сообщал «Телеканал 360», водитель Daewoo сбил шестилетнего мальчика, который катался на самокате во дворе своего дома.  Мальчик попал в больницу с травмами.

    Автор: Олеся Волкова
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