План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся

Москва, 18 мая. Столичная полиция разыскивает водителя внедорожника, насмерть сбившего женщину на северо-западе Москвы.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД РФ, инцидент произошел вечером в четверг на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристская. Белый внедорожник сбил женщину и скрылся с места происшествия.

Женщина скончалась от полученных ран на месте ЧП. В настоящее время в Москве введен план «Перехват».

Серьезное ДТП произошло ранее в Севастополе. Как сообщал «Телеканал 360», водитель Daewoo сбил шестилетнего мальчика, который катался на самокате во дворе своего дома. Мальчик попал в больницу с травмами.