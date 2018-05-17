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Уровень вредных выбросов в Москве сократился в три раза – Собянин
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    Уровень вредных выбросов в Москве сократился в три раза – Собянин

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    Уровень вредных выбросов в Москве сократился в три раза – СобянинМосква, 17 мая. За последние годы уровень вредных выбросов в российской столице сократился в три раза, благодаря вводу более экологичных видов транспорта. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По его словам, основную роль в уменьшении количества вредных выбросов в Москве сыграло решение столичных властей перевести автобусы на менее вредные для окружающей среды двигатели.

    «Мы свой парк автобусов в течение нескольких лет практически полностью заменили на автобусы с двигателями «Евро 5». Более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах. И вредные выбросы от общественного транспорта уменьшились в среднем в три раза», –  приводит слова Собянина издание РИАМО.

    Как пишет издание «Вечерняя Москва», уже в сентябре на улицах Москвы начнут работать электробусы. Власти столицы планируют каждый год покупать до 300 машин. Каждая из них будет вмещать свыше 85 пассажиров.

    Автор: Антон Зарубин
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