Дождь, гроза и ветер: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Москва, 17 мая. Дождь с градом и грозой ожидаются в российской столице уже в ближайшие часы. Об этом сообщает в четверг столичное управление министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации со ссылкой на прогноз Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Согласно приведенной информации, в ближайшие 1-2 часа порывы метра могут достигать 17 метров. Кроме того, в отдельных районах города прогнозируются гроза с дождем сохранением до 23.00. При этом местами возможно выпадение града.

Как указано в сообщении, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, передает АиФ.

Напомним, ранее водителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды.