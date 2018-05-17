В Москве обнаружили квартиру с «личным входом» в метро

Москва, 17 мая. Риэлторы обнаружили необычное жилое помещение, которое расположено на первом этаже здания на улице Маршала Бирюзова в Москве. Квартира имеет «личный выход» в метро.

Двухкомнатная квартира раньше была коммунальной, но потом ее собственники долго не могли разъехаться. Дело в том, что жить в таком месте неудобно — приходиться просыпаться с первым поездом подземки и ложиться — с последним, очень шумно. Отмечается, что из жилого помещения можно сразу попасть в метро.

Из-за неудачной планировки квартира может стоить на 15-20% по сравнению с другими предложениями. В Москве много не совсем удобных по планировке квартир — без туалетов и ванных комнат, с проходными комнатами и другими особенностями.