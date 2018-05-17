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В Москве обнаружили квартиру с «личным входом» в метро
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    В Москве обнаружили квартиру с «личным входом» в метро

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    В Москве обнаружили квартиру с «личным входом» в метро

    Москва, 17 мая. Риэлторы обнаружили необычное жилое помещение, которое расположено на первом этаже здания на улице Маршала Бирюзова в Москве. Квартира имеет «личный выход» в метро. 

    Двухкомнатная квартира раньше была коммунальной, но потом ее собственники долго не могли разъехаться. Дело в  том, что жить в таком месте неудобно — приходиться просыпаться с первым поездом подземки и ложиться — с последним, очень шумно. Отмечается, что из жилого помещения можно сразу попасть в метро.

    Из-за неудачной планировки квартира может стоить на 15-20% по сравнению с другими предложениями. В Москве много не совсем удобных по планировке квартир — без туалетов и ванных комнат, с проходными комнатами и другими особенностями.

    Автор: Ирина Селезнева
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