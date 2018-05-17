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Вейпы запретили продавать несовершеннолетним в Подмосковье
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    Вейпы запретили продавать несовершеннолетним в Подмосковье

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    Вейпы запретили продавать несовершеннолетним в Подмосковье

    Москва, 17 мая. В Московской области запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Соответствующий закон депутаты Мособлдумы приняли в четверг.

    Согласно ему, лица, не достигшие 18 лет, не смогут покупать электронные сигареты, а также жидкости для них.

    «В целях обеспечения общественного порядка, защиты здоровья законопроектом не допускается продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина», — говорится в тексте документа.

    В том случае, если у продавца возникнут вопросы по поводу возраста покупателя, он должен попросить у него документ. За нарушение закона гражданам придется заплатить штраф в размере ото трех до пяти тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 150 тысяч рублей, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, данная мера позволит снизить уровень бронхо-легочных заболеваний среди несовершеннолетних. Он уточнил, что в настоящее время риск развития таких заболеваний из-за популярности вейпов среди детей выше, чем среди взрослых, передает ТАСС.

    Автор: Василий Котов
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