Более половины мусорных полигонов ликвидировали в Подмосковье за шесть лет

Москва, 17 мая. За последние шесть лет в Московской области успешно ликвидировали более половины мусорных полигонов. Прокатившиеся весной в Подмосковье протесты против свалок подогревались не фактами, а некоторыми политиками, которые увидели в мусорной теме шанс «выстрелить» на предстоящих выборах. О том, что проблема подмосковных полигонов планомерно решается уже несколько лет, свидетельствуют цифры.

Шесть лет назад, в 2012 году, в Подмосковье было 39 действующих мусорных полигонов. Экологи подсчитали, что их суммарная площадь составляла более 15 квадратных километров, то есть была примерно равна территории центра Москвы, ограниченного Садовым кольцом.

Такой грандиозный размах связан с близостью столицы. Большая часть мусора, который поступает в Подмосковье, идет из мегаполиса. Каждый день на протяжении многих лет из Москвы в область направляется около двух тысяч грузовиков с мусором. По разным оценкам они за год вывозят из города 10-12 миллионов тонн отходов, что составляет пятую часть отходов всей страны.

Несмотря на непрекращающийся поток мусора, с 2012 года в Подмосковье успешно закрыли и начали рекультивацию более половины мусорных полигонов: были ликвидированы 24 из 39 свалок. По данным министерства экологии Подмосковья, удалось закрыть полигоны в Одинцовском, Зарайском, Серпуховском, Рузском, Наро-Фоминском районах.

Однако некоторые из свалок были закрыты раньше намеченного срока. В 2017 году во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» житель Подмосковья пожаловался президенту на работу полигона «Кучино», который располагался рядом с Балашихой и Железнодорожным. Полигон был гигантским, его можно было разглядеть даже из космоса. При этом жилые дома располагались всего в километре от него, а вонь иногда накрывала даже московские районы. Путин прислушался к жалобе и спустя несколько дней на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в течение месяца.

Сейчас в Подмосковье остаются 15 работающих мусорных полигонов. Часть из них их также ждет плановая ликвидация и рекультивация. До конца 2018 года планируется ликвидировать три полигона: «Малая Дубна» в Орехово-Зуеве, «Каргашино» в Мытищинском районе и «Сабурово» в Щелковском районе Подмосковья. В 2019 году будет ликвидирован полигон «Воловичи» рядом с Коломной.

Закрытые полигоны ждет программа рекультивации. Их будут обезвреживать специальными мерами: построят на полигонах системы по удалению газов из недр и сбору фильтрата, будут откачивать особо токсичный свалочный газ. В некоторых случаях его станут сжигать с помощью факелов прямо над свалкой.

Основное «тело» полигона перекроют мембранными материалами и при необходимости засыплют дополнительным слоем грунта, а затем покроют слоем почвы и засеют многолетними травами. После этого полигон превратится в насыпной холм с пологими откосами.

Рекультивация – дорогостоящее мероприятие. Например, стоимость рекультивации «Кучино» может дойти до 4 миллиардов рублей. А находящийся неподалеку от него небольшой полигон «Некрасовка» планируют ликвидировать за один миллиард рублей.

Зато после рекультивации бывшие полигоны можно использовать для самых разных нужд. К примеру, бывшие горы отходов вполне подойдут для строительства горнолыжных трасс. Так, отходы, накопленные на полигоне «Быково», возвышаются на одиннадцать метров – вполне достаточно для лыжного спуска. Рядом с бывшими полигонами можно будет проводить застройку или использовать освобожденную землю в сельскохозяйственных целях.

Закрытие старых полигонов предусматривает и совершенно новую, более безопасную модель работы с отходами. Согласно областной программе, к 2022 году в Подмосковье запустят 15 мусороперерабатывающих заводов, а также 70 сортировочных пунктов и 50 перегрузочных комплексов. Это позволит успешно обрабатывать все поступающие из столицы отходы без скандалов и протестов.