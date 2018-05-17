Вооруженный шилом мужчина напал на пенсионерку в Москве

Москва, 17 мая. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о покушении на убийство против мужчины, который без причины набросился на пожилую женщину на юге российской столицы и нанес ей несколько ударов шилом. Об этом в четверг рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Она сообщила, что инцидент случился в ночь на 17 мая.

«Возле жилых домов по улице Борисовские пруды 25-летний подозреваемый беспричинно начал избивать проходящую мимо 70-летнюю женщину, а после нанес ей не менее двух ударов шилом в область головы и скрылся», — рассказала представитель ведомства.

Пенсионерка была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии, сотрудники полиции задержали злоумышленника, сообщает РИАМО.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.