Археологи откопали уникальные артефакты в центре Москвы

Москва, 17 мая. Древняя церковная утварь, изразец и оружие средневековой Руси обнаружены во время работ по благоустройству в центре Москвы на улице Маросейка. Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра российской столицы, возраст находок составляет 400 лет и более.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, археологи наткнулись на деталь светильника в виде херувима, медный крест-мощевик XVI века, фрагмент печного изразца с батальной сценой XVII века.

В Петроверигском переулке, вблизи дома 6 был найден фрагмент печного изразца с батальной сценой. Медный крест-мощевик XVI века нашли в Малом Златоустинском переулке. Все артефакты будут переданы в экспозиции столичных музеев, передает издание РИАМО.

Напомним, несколько дней назад мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новой уникальной археологической находке в Лучниковом переулке в центре Москвы.