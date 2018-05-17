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Археологи откопали уникальные артефакты в центре Москвы
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    Археологи откопали уникальные артефакты в центре Москвы

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    Археологи откопали уникальные артефакты в центре Москвы

    Москва, 17 мая. Древняя церковная утварь, изразец и оружие средневековой Руси обнаружены во время работ по благоустройству в центре Москвы на улице Маросейка. Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра российской столицы, возраст находок составляет 400 лет и более.

    По словам руководителя  столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, археологи наткнулись на  деталь светильника в виде херувима, медный крест-мощевик XVI века, фрагмент печного изразца с батальной сценой XVII века.

    В Петроверигском переулке, вблизи дома 6 был найден фрагмент печного изразца с батальной сценой. Медный крест-мощевик XVI века нашли в Малом Златоустинском переулке. Все артефакты будут переданы в экспозиции столичных музеев, передает издание РИАМО.

    Напомним, несколько дней назад мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новой уникальной археологической находке в Лучниковом переулке в центре Москвы.

    Автор: Тимур Румянцев
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