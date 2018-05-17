Ларьки с шаурмой в Москве проверят накануне ЧМ-2018

Москва, 17 мая. Ларьки с шаурмой в Москве будут проверены на соблюдение санитарных норм накануне чемпионата мира по футболу в Москве, о чем рассказал координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

«Лучше всего проверку перед чемпионатом мира провести, потому что сейчас приедут иностранцы, будут есть нашу еду, — сообщил Акишин в интервью журналистам. — В течение месяца мы попробуем навести порядок», отмечает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, будет сделана закупка продукции, шаурма будет отдана на экспертизу, по итогам которой будет установлено, где она отличается качеством, а где — содержит опасные для здоровья человека микроэлементы, передает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, граждан России обяжут регистрироваться при поездках в города, которые принимают матчи первенства мира по футболу.