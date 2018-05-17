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На время велопарада в Москве 20 мая перекроют Садовое кольцо
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    На время велопарада в Москве 20 мая перекроют Садовое кольцо

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    На время велопарада в Москве 20 мая перекроют Садовое кольцо

    Москва, 17 мая. В ближайшее воскресенье на время проведение велосипедного парада будет перекрыто движение по Садовому кольцу.

    Об этом сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на Транспортный комплекс российской столицы. Ограничение на движение автомобильного транспорта начнут действовать с половины девятого утра и до завершения велопробега.

    Впрочем, это не все неудобства, к которым надо быть готовым столичным автолюбителям. Так с часу дня воскресенья и также до завершения проезда велоколонны  закроют Каланчевскую улицу.

    Кроме прочего проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой также будет закрыта с полуночи воскресенья 20 мая. Всяческие ограничения на движения автотранспорта будут сняты в шесть вечера.

    Добавим, что по оценке организаторов, участниками грандиозного мероприятия станут как минимум 50 тысяч велосипедистов.

    Автор: Константин Терехов
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