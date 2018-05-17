В Москве на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы

Москва, 17 мая. Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы.

Ликсутов отметил, что, согласно результатам тестирования, оказалось, что по выделенным полосам безопасно может передвигаться только общественный транспорт, поэтому места для автомобилей, мотоциклов и остального транспорта на них нет.

Также чиновник добавил, что по выделенным полосам должны двигаться только водители-профессионалы, говорится в материале 360.

Ранее сообщалось, что 3 мая на трех участках в Москве появились выделенные полосы.

Система каршеринга появилась в Москве осенью 2015 года. Взять автомобиль в аренду могут водители старше 21 года, обладающие стажем вождения не менее двух лет.