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Общество
В Москве на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы
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    В Москве на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы

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    В Москве на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы

    Москва, 17 мая. Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице на выделенные полосы не пустят автомобили каршеринга и мотоциклы.

    Ликсутов отметил, что, согласно результатам тестирования, оказалось, что по выделенным полосам безопасно может передвигаться только общественный транспорт, поэтому места для автомобилей, мотоциклов и остального транспорта на них нет.

    Также чиновник добавил, что по выделенным полосам должны двигаться только водители-профессионалы, говорится в материале 360.

    Ранее сообщалось, что 3 мая на трех участках в Москве появились выделенные полосы.

    Система каршеринга появилась в Москве осенью 2015 года. Взять автомобиль в аренду могут водители старше 21 года, обладающие стажем вождения не менее двух лет.

    Автор: Ирина Новикова
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