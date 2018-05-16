Первый в Москве трамвай-беспилотник протестируют осенью

Москва, 16 мая. Осенью в Москве состоится первый тестовый запуск беспилотного трамвая, сообщил гендиректор компании «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

На выставке «ЭлектроТранс-2018» Винокур рассказал журналистам, что уже осенью текущего года будет представлен первый беспилотный трамвайный вагон.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Винокур заверил, что беспилотный трамвай станет не единственной новинкой в столице. В начале следующего года презентуют первый в России алюминиевый трамвай.

Ранее еще четыре трамвайных маршрута, которые проходят на северо-востоке, востоке и в центре Москвы, перешли на бестурникетный режим. Как сообщал РИАМО, на такой режим перешли трамваи Б, № 25, 40 и 43.