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Первый в Москве трамвай-беспилотник протестируют осенью
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    Первый в Москве трамвай-беспилотник протестируют осенью

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    Первый в Москве трамвай-беспилотник протестируют осенью

    Москва, 16 мая. Осенью в Москве состоится первый тестовый запуск беспилотного трамвая, сообщил гендиректор компании «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

    На выставке «ЭлектроТранс-2018» Винокур рассказал журналистам, что уже осенью текущего года будет представлен первый беспилотный трамвайный вагон.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», Винокур заверил, что беспилотный трамвай станет не единственной новинкой в столице. В начале следующего года презентуют первый в России алюминиевый трамвай.

    Ранее еще четыре трамвайных маршрута, которые проходят на северо-востоке, востоке и в центре Москвы, перешли на бестурникетный режим. Как сообщал РИАМО, на такой режим перешли трамваи Б, № 25, 40 и 43. 

    Автор: Олеся Волкова
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