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Въезд автобусов в Москву ограничат во время ЧМ-2018
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    Въезд автобусов в Москву ограничат во время ЧМ-2018

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    Въезд автобусов в Москву ограничат во время ЧМ-2018

    Москва, 16 мая. На территорию Москвы будет ограничен въезд автобусов с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    В связи с тем, что в России пройдет чемпионат мира по футбол, принято решение ввести ограничение на въезд. Оно будет действовать до 17 июля. Такие меры приятны с целью повышения уровня безопасности в городах, на территории которых находятся спортивные объекты мундиаля.

    Как стало известно, данные ограничения не коснутся транспорта, который осуществляет перевозки граждан по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, машин, которые оснащены оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС». Также въезд будет открыт для автобусов, у которых будет необходимое разрешение от московского отделения ГУ МВД, сообщает «Утро.ру».

    Автор: Дарья Смолина
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