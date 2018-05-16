Въезд автобусов в Москву ограничат во время ЧМ-2018

Москва, 16 мая. На территорию Москвы будет ограничен въезд автобусов с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с тем, что в России пройдет чемпионат мира по футбол, принято решение ввести ограничение на въезд. Оно будет действовать до 17 июля. Такие меры приятны с целью повышения уровня безопасности в городах, на территории которых находятся спортивные объекты мундиаля.

Как стало известно, данные ограничения не коснутся транспорта, который осуществляет перевозки граждан по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, машин, которые оснащены оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС». Также въезд будет открыт для автобусов, у которых будет необходимое разрешение от московского отделения ГУ МВД, сообщает «Утро.ру».