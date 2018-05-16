Меню
Общество
Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»
Новости Сирии
Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»

    272

    Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»

    Москва, 16 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter объявил о старте фестиваля «Рыбная неделя» в столице.

    Собянин в социальной сети сообщил о старте фестиваля, которые посвящен всем любителям рыбы и морепродуктов. Мэр пригласил всех желающих присоединиться к празднику.

    «В четверг начинается праздник любителей рыбы и морепродуктов», — приводит слова главы города «Вечерняя Москва».

    Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»

    Отмечается, что мероприятия продлятся до 27 мая текущего года. Жители и гости столицы в рамках фестиваля смогут приобрести и попробовать экзотичные блюда из рыбы от лучших московских ресторанов.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.