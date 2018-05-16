Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на «Рыбную неделю»

Москва, 16 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter объявил о старте фестиваля «Рыбная неделя» в столице.

Собянин в социальной сети сообщил о старте фестиваля, которые посвящен всем любителям рыбы и морепродуктов. Мэр пригласил всех желающих присоединиться к празднику.

«В четверг начинается праздник любителей рыбы и морепродуктов», — приводит слова главы города «Вечерняя Москва».

Отмечается, что мероприятия продлятся до 27 мая текущего года. Жители и гости столицы в рамках фестиваля смогут приобрести и попробовать экзотичные блюда из рыбы от лучших московских ресторанов.