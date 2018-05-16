Губернатор Подмосковья засеял рапсом пашню в Зарайске

Москва, 16 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду засеял рапсом участок пашни в Зарайске.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за руль трактора Воробьев сел в ходе проверки посевной кампании.

«Андрей Воробьев осмотрел посевную сельхозтехнику и лично засеял участок пашни рапсом, находясь за рулем трактора с пневматической сеялкой», — цитирует сообщение интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также главе региона представили оригинальные семена зерновых, зернобобовых и масличных культур, которые были произведены федеральным исследовательским центром «Немчиновка».

Всего в Зарайске было засеяно около 14 тысяч гектаров. Порядка 63% посевной площади засадили зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами, а также картофелем.