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Тягач наехал на киргизский Boeing-737 в аэропорту «Жуковский»
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    Тягач наехал на киргизский Boeing-737 в аэропорту «Жуковский»

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    Тягач наехал на киргизский Boeing-737 в аэропорту «Жуковский»

    Москва, 16 мая. В подмосковном аэропорту «Жуковский» тягач наехал на Boeing-737 киргизской авиакомпании Avia Traffic Company.

    Инцидент произошел накануне вечером. Самолет Boeing 737 должен был отправиться из Жуковского в Ош (Киргизия), однако после того, как воздушное судно задел тягач, было принято решение перенести рейс на среду.

    В результате наезда тягача пострадавших нет, серьезных повреждений самолет не получил. В настоящее время состояние воздушного судна проверяют специалисты, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы аэропорта. Пассажиры размещены в гостиницах.

    Автор: Василий Котов
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