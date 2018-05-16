Тягач наехал на киргизский Boeing-737 в аэропорту «Жуковский»

Москва, 16 мая. В подмосковном аэропорту «Жуковский» тягач наехал на Boeing-737 киргизской авиакомпании Avia Traffic Company.

Инцидент произошел накануне вечером. Самолет Boeing 737 должен был отправиться из Жуковского в Ош (Киргизия), однако после того, как воздушное судно задел тягач, было принято решение перенести рейс на среду.

В результате наезда тягача пострадавших нет, серьезных повреждений самолет не получил. В настоящее время состояние воздушного судна проверяют специалисты, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы аэропорта. Пассажиры размещены в гостиницах.